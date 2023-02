Bezorgde ouders willen kinderhartchirurgie in Utrecht behouden

Een groep bezorgde ouders en medewerkers van het WKZ/UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum willen de kinderhartchirurgie behouden voor Utrecht. Ze overhandigen dinsdag 21 februari een petitie aan de Tweede Kamer, die woensdagavond een Kamerdebat heeft over de kinderhartchirurgie.

Ernst Kuipers van VWS heeft onlangs in een voorgenomen besluit bekendgemaakt dat het WKZ/UMC Utrecht straks geen hartoperaties en -katheterisaties meer mag uitvoeren bij kinderen. Zijn voorganger Hugo de Jonge had Utrecht nog wel aangewezen als locatie voor interventies. Maar Kuipers heeft na de impactanalyse van de NZa anders besloten. Hij wil meer rekening houden met de geografische spreiding en heeft daarom het UMC Groningen aangewezen als centrum voor kinderhartchirurgie, naast het Erasmus MC in Rotterdam.

Petitie Utrecht

In de petitie spreken de bezorgde ouders en medewerkers hun zorg uit over het voorgenomen besluit van minister Kuipers. “Wij vinden dit onbegrijpelijk. De kwaliteit van de zorg voor kinderhartpatiënten en kinderkankerpatiënten wordt ernstig geschaad door deze keuze.”

Toegankelijkheid kinderhartchirurgie

Verder vinden ze dat “het gewijzigde voorgenomen besluit de succesvolle concentratie van de zorg voor kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum ondergraaft.” Ook stellen ze dat “het voorgenomen besluit niet tot een structurele en robuuste oplossing leidt”. Bovendien wijzen ze erop dat “het voorgenomen besluit niet tot optimale toegankelijkheid leidt: de gemiddelde reistijd neemt met 10 procent toe”.