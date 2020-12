Bij goedkeuring vaccin op 8 januari eerste inenting in Nederland

De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland vindt plaats op 8 januari, mits het Europees geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech volgende week goedkeurt. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is dit de snelst haalbare planning van de GGD en het RIVM, die zorgvuldig, veilig en verantwoord is. “Uiteindelijk is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad ons doel.”

Meer informatie

De Kamer drong aan op meer informatie van de minister en wil zo snel mogelijk met hem debatteren. Het is nog niet duidelijk of dit donderdagavond, de laatste Kamerdag voor het reces, nog gaat gebeuren.

Eerste oproep

Vanaf 4 januari wordt de eerste groep uitgenodigd met een oproep. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties gaan vaccineren. Dat is op 18 januari uitgebreid naar 25 centrale locaties. Mensen krijgen twee prikken met een tussenperiode van drie weken.

De eerste 500.000 doses worden naar verwachting nog dit jaar geleverd, vlak na het besluit van de Europese Commissie over markttoelating. Dat wordt woensdag verwacht. (ANP)