Bij ’s Heeren Loo wel positief effect Wzd

Dat blijkt uit onderzoek van de Academische Werkplaats Viveon. Met deze daling onttrekt ’s Heeren Loo zich aan de landelijke trend, die volgens een rapport van ZonMw aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) laat zien dat de introductie van de Wzd weliswaar op gang is gekomen, maar op tal van punten nog moeizaam verloopt.

’s Heeren Loo geeft geen exacte getallen, maar uit een grafiek blijkt dat het aantal gevallen sinds de invoering van Wzd in 2020 is afgenomen van ongeveer 1500 naar ongeveer 1200 per week. Doel van Viveon was het effect te meten van de introductie van de Wzd.

Grote investeringen

In de aanloop naar de invoering van de Wzd heeft ’s Heeren Loo grote investeringen gedaan in de voorbereiding en ondersteuning van medewerkers, aldus Viveon: “Hiermee werd voldaan aan een aantal randvoorwaarden om de implementatie te laten slagen en daarmee aan de letter en de geest van de wet te voldoen.”