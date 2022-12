Bijleveld-Schouten nieuwe toezichthouder Alzheimer Nederland

Ank Bijleveld-Schouten is per januari 2023 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Alzheimer Nederland. Michel van de Coevering treedt toe als lid van de raad van toezicht en de financiële commissie.

Zij volgen Liesbeth Spies en Frans Spijkers op, die aftreden vanwege het verstrijken van de wettelijke termijn.

Burgemeester en minister

Ank Bijleveld-Schouten is sinds januari 2022 waarnemend burgemeester van Almere en was daarvoor minister van Defensie. Ze is al tientallen jaren actief bij gemeente, provincie en Rijk. Ze vindt het een eer de nieuwe voorzitter van de Raad van toezicht van Alzheimer Nederland te zijn. “Ik hoop samen met het bestuur te werken aan de verdere positionering van de organisatie. Steeds meer mensen krijgen of zelf of in hun omgeving met alzheimer te maken, we willen er voor hen zijn.”

Michel van de Coevering is CFO van leasemaatschappij Hiltermann Lease Groep. Van de Coevering was de afgelopen jaren CFO bij Schuberg Philis en daarvoor bij Kempen & Co.

De raad van toezicht van Alzheimer Nederland bestaat verder uit Vincent van den Boogert, Valery Lemmens, Judith Coster en Shequita Kalloe.