Bijna 60 procent hulpverleners maakt elke maand agressie mee

92 procent van de hulpverleners maakte in 2022 agressie of geweld mee. Bijna 60 procent zelfs elke maand, elke week of dagelijks. Dat meldt het programma Het Misdaadbureau van Omroep WNL op NPO Radio 1. In samenwerking met het programma deed beroepsorganisatie NU’91 een peiling onder zo’n duizend zorgmedewerkers. Opvallend is dat slechts 11 procent aangifte deed.