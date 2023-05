Bijna 6000 aanbieders van pgb-zorg hebben een strafblad, meldt de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. In sommige gemeenten is bijna 1 op de 10 aanbieders van zorg die met een persoonsgebonden budget wordt gefinancierd eerder veroordeeld. Bovendien blijkt dat aanbieders met een strafblad gemiddeld veel hogere bedragen declareren.

RTL Nieuws bekeek en analyseerde nieuwe cijfers van overheidsplatform Zicht op Ondermijning. Daarin is voor het eerst een link gelegd tussen aanbieders van zorg via een persoonsgebonden budget en veroordelingen van deze aanbieders in het verleden.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat ruim 4 procent van alle aanbieders in de afgelopen tien jaar veroordeeld is. Voor welke delicten zij zijn veroordeeld, is niet exact bekend. In 660 gevallen was sprake van een drugsgerelateerde straf en op basis van verschillende onderzoeken is ook bekend dat diverse aanbieders eerder veroordeeld waren voor fraude of oplichting. In totaal hadden 5750 pgb-zorgverleners in 2020 een strafblad.

Verontrustend en zorgwekkend

Universitair hoofddocent gezondheidsrecht André den Exter van de Erasmus Universiteit noemt de cijfers verontrustend en zorgwekkend. Vooral als zorgverleners eerder gestraft zijn voor zaken als fraude en oplichting. “Dat is de kat op het spek binden, omdat je ze toelaat in een sector waar weinig toezicht is. Dat is vragen om problemen. Dat moet je niet willen. Je moet eigenlijk helemaal geen mensen willen met een strafblad die dit soort zorg aanbieden.”

Er gaat veel geld om in pgb-zorg. In drie jaar tijd declareerden de zorgaanbieders met een strafblad voor 400 miljoen euro aan zorgkosten. Uit berekeningen van RTL Nieuws blijkt dat zij gemiddeld hogere bedragen declareren per cliënt dan aanbieders zonder strafblad.