Bijna 700 patiënten met coronavirus in het ziekenhuis

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen maandag bijna evenveel coronapatiënten in het ziekenhuis als begin mei, toen het aantal ziekenhuispatiënten met Covid juist daalde. In totaal liggen nu 685 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, laten cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien. Het zijn er 92 meer dan voor het weekend.

Toename op verpleegafdeling

Op de intensive cares liggen maandag 37 mensen met Covid-19, op de verpleegafdelingen 648. Voor het weekend lagen er nog 27 coronapatiënten op de ic en 566 op de verpleegafdeling. Het LCPS liet vorige week weten dat de toename in de ziekenhuizen vooral te zien was op de verpleegafdelingen. Die week bleef het aantal coronapatiënten op de intensive care ongeveer gelijk, tussen de 20 en 30.

In de afgelopen 24 uur werden 82 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 5 nieuwe patiënten binnengebracht. De opnames zijn hoger dan het weekgemiddelde.

Relatief lage bezetting

Ondanks de toename is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog steeds relatief laag. Er liggen momenteel aanzienlijk minder patiënten die positief zijn getest op corona in het ziekenhuis dan bij de laatste golf. Tussen eind oktober en eind april hebben ziekenhuizen continu meer dan duizend patiënten met Covid behandeld.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. (ANP)