Bijna helft 70-plussers heeft herhaalprik gehad

Bijna 1,9 miljoen mensen hebben in de afgelopen vier weken een herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten. Van de mensen van 70 jaar en ouder is bijna de helft gevaccineerd. De extra prik moet de afweer een oppepper gegeven om beter bestand te zijn tegen de najaarsgolf.

Het RIVM meldt dat in de afgelopen week 612.602 mensen zijn ingeënt. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. Een week eerder zetten vaccineerders ruim 564.000 prikken, de week ervoor bijna 454.000 en in de eerste week van de vaccinatiecampagne ruim 262.000.

Mensen van 60 jaar en ouder krijgen voorrang bij de herhaalprikken. In die groep heeft ongeveer een derde inmiddels die prik gehad. Ook zorgmedewerkers en mensen die medische risico’s lopen zijn eerder aan de beurt. Het is niet bekend hoeveel van hen inmiddels zijn ingeënt.

De overheid wil deze week iedereen van 60 tot 40 de kans geven om een prikafspraak in te plannen, en mogelijk volgende week iedereen van 40 tot 12. (ANP)