Bijna helft ouderen heeft Corona-app gedownload

De bereidheid onder ouderen om de Corona-app te gebruiken is relatief groot. Toch heeft meer dan de helft de app niet gedownload. De belangrijkste reden is een te oude telefoon; dat geeft een derde van die ouderen aan.

Druk

De bouwers van de app wijten dit probleem aan de techniek van bedrijven als Apple en Google. ANBO vindt dat de overheid druk moet blijven zetten op die bedrijven. “Zij moeten het mogelijk maken dat ook mensen met niet de nieuwste smartphone toch mee kunnen doen. En dat zijn in de praktijk vaak juist de ouderen”, stelt Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van ANBO.

Vaccinatiebereidheid

In de peiling van ANBO is verder gevraagd naar de vaccinatiebereidheid. Ruim twee derde van de ouderen laat zich inenten als het vaccin er is. Dat komt aardig overeen met onderzoeken onder de hele bevolking. Slechts 10 procent van de ouderen wil zich niet laten inenten; zo’n 23 procent weet het nog niet en heeft in eerste instantie vooral behoefte aan meer informatie.

Voorlichting

Van de ouderen die zich niet laten inenten, geeft 42 procent aan geen vertrouwen te hebben in het vaccin. Een derde van de ouderen is bang voor de lange termijn gevolgen en voor eventuele bijwerkingen. Schipaanboord: “Dat betekent dat de overheid in haar komende campagne ouderen goed moet uitleggen hoe de veiligheid van het vaccin gewaarborgd is. Zeker nu die doelgroep als eerste de prik krijgt aangeboden.”