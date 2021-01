‘Biking Doctors’: huisarts bezoekt patiënten op bakfiets

Per 1 februari gaat de Haagse huisarts Joep ter Haar op zijn bakfiets langs bij patiënten thuis. De bakfiets is uitgerust met alle medische hulpmiddelen om thuis te behandelen. Het concept, ‘Coöperatie Flexdokters’, wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Met de inzet van technologie heeft de huisarts meer tijd voor zorg, en de patiënt meer mogelijkheden om zorg thuis te ontvangen.

‘Biking Doctors’, zo noemt Ter Haar het concept zelf. Binnen de werkwijze van ‘Cooperatie Flexdokters’ kan 70 procent van de consulten digitaal of telefonisch plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, gaat Ter Haar op zijn bakfiets bij patiënten thuis langs. Mochten zij geen thuisbehandeling willen, kunnen ze terecht in de hotelkamer: de uitvalsbasis van de ‘biking doctor’ die als volwaardige behandelruimte ingericht is.

Hotelkamer als uitvalsbasis

Voor Ter Haar was de hotelkamer als uitvalsbasis een logische keuze, vertelt hij aan Zorgverzekeraars Nederland: “Ik was op zoek naar een prettige werkruimte op een centrale locatie in Den Haag. Door de lage kamerbezetting vanwege het coronavirus stond het Babylon Hotel open voor dit out-of-the-box idee. Het belangrijkste voor mij is dat ik met mijn bakfiets snel bij mijn patiënten thuis kan zijn. Daarnaast heb ik met de hotelkamer een prima behandelruimte voor patiënten die liever niet thuis behandeld willen worden.”

Meerdere voordelen

Alle patiënten die zich inschrijven krijgen een kennismakingsgesprek, waarbij de medische achtergrond en zorgwensen worden besproken. De patiënt heeft met slechts één persoon contact: de huisarts, oftewel: biking doctor, zelf. Ter Haar: “Ik geloof in de efficiëntie van het concept, waarbij ik word ondersteund door Flexdokters en Zilveren Kruis. Het zorgt ervoor dat ik als huisarts misschien wat meer tijd kwijt ben met telefonisch contact en e-mail, maar voor de patiënt scheelt het overbodige gesprekken en wachtmuziekjes. Daarnaast levert het snellere zorg op en bouw je als huisarts een persoonlijke band op met je patiënt.”