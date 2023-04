Binnen twee weken aanmeldgesprek bij nieuwe Brabantse ggz-teams

De werkwijze is vernieuwd. Nieuwe cliënten krijgen, nadat alle cliënten van de huidige wachtlijst op gesprek zijn geweest, voortaan, na aanmelding, binnen twee weken een aanmeldgesprek. Zo wordt vroegtijdig onderzocht welke hulp nodig is en wie deze hulp het best kan bieden.



Ervaringsdeskundige

Afhankelijk van de hulpvraag is een ervaringsdeskundige aanwezig bij het intakegesprek. Dit is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad met psychische problemen en grotendeels is hersteld en daarom wat kan betekenen voor cliënten en hun naasten.

Cliënt-servicepunt

Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat het aanbod van het ggz-regioteam passend is, streven de teams ernaar binnen twee weken een intakegesprek in te plannen. Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat dagbesteding of begeleiding meer passend is bij de hulpvraag, krijgt de cliënt geen intakegesprek, maar helpt het cliënt-servicepunt de cliënt verder met een Wmo-aanvraag. Zo wil de ggz ervoor zorgen dat iedereen zo snel als mogelijk, op de juiste plaats, met passende zorg, geholpen kan worden.

Binnen de nieuwe ggz regioteams wordt basis-ggz en specialistische ggz geboden.