BioNTech positiever over verkopen coronavaccin

Biotechbedrijf BioNTech is positiever over de verkopen van zijn coronavaccin dit jaar. Het concern ging eerder uit van een totale verkoop van tussen de 13 en 17 miljard euro. In een nieuwe raming rekent het bedrijf nu op minstens 16 miljard euro. Naast een aanhoudende vraag naar het vaccin profiteert het Duitse bedrijf ook van de hogere prijzen.