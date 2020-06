Blokhuis intensiveert terugdringing wachttijden ggz

Staatssecretaris Blokhuis van VWS wil dat de ggz sneller stappen zet om de wachttijden te bekorten. Hij heeft deze week met de betrokken partijen (MIND, De Nederlandse GGZ, MEERGGZ en ZN) overleg gevoerd “over de noodzaak om stappen te zetten”, aldus Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

“Dit overleg was constructief en biedt concrete aanknopingspunten om daadwerkelijk een doorbraak in de aanpak van de wachttijden te realiseren”, schrijft de staatssecretaris. De aanknopingspunten zijn onder andere: een sluitende keten van verwijzing/zorgbemiddeling, transparantie over aantallen (unieke) wachtenden, extra inzet op acht regio’s met de meest forse wachttijdproblematiek via zogenoemde versnellers, focus op specifieke doelgroepen en op vormgeving van regionale doorzettingsmacht voor mensen die tussen wal en schip vallen.”

NZa en IGJ sluiten aan

Deze aanknopingspunten moeten echter nog worden uitgewerkt. Blokhuis gaat daar deze zomer aan werken met de brancheorganisaties. De NZa en IGJ zullen hierop aansluiten, onder andere door actief te zijn in de regio’s met hardnekkige wachttijdproblemen.

De Tweede Kamer heeft al eerder aangedrongen op een snellere aanpak van de wachttijden. Blokhuis zegt in de Kamerbrief “teleurgesteld” te zijn in de voorlopige resultaten. Hij verwijst ook naar het rapport ‘Geen plek voor grote problemen: aanpak van wachttijden in de specialistische GGZ’ van de Algemene Rekenkamer, dat donderdag verscheen.