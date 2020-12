‘Blokhuis moet besluit bevolkingsonderzoek kanker heroverwegen’

BVN en KWF hopen zo spoedig mogelijk met de staatssecretaris in gesprek te gaan over zijn besluit om het bevolkingsonderzoek borstkanker met een mammografie van eens in de twee jaar naar eens in de drie jaar te vertragen. Dit heeft volgens beide organisaties tot gevolg dat er meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden.

Nadere toelichting

BVN en KWF “voelen zich overvallen door dit besluit”. Zij hebben in een brief aan Blokhuis gevraagd om nadere toelichting en informatie. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, met het idee om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Elk jaar worden er 1 miljoen vrouwen gescreend. Daarmee worden volgens het RIVM jaarlijks 1450 sterfgevallen voorkomen. Volgens het RIVM leidt de nieuwe maatregel jaarlijks tot 57 doden aan borstkanker.

Als reden voor de verschuiving van screening in het bevolkingsonderzoek borstkanker van twee naar drie jaar, worden door Blokhuis en RIVM arbeidsmarktproblematiek en covid-19 opgevoerd. “De arbeidsmarktproblematiek speelt echter al jaren”, stellen KWF en BVN. “Dat betekent dat het RIVM en de screeningsorganisaties ruim de tijd en gelegenheid hebben gehad om aan oplossingen te werken.”

Overwegingen

In juli beloofde Blokhuis in een gesprek met BVN de patiëntenvereniging te betrekken bij de besluitvorming en voorlichting rondom het bevolkingsonderzoek. “Dit is niet gebeurd”, aldus BVN: “Na bestudering van de stukken missen BVN en KWF inzicht in de afwegingen en overwegingen, alsook welke alternatieven als niet haalbaar zijn bestempeld.”