Boek Teun Toebes wordt verfilmd

Met VerpleegThuis keert van Diem terug naar televisiedrama. Van Diem regisseerde eerder de succesvolle en met een Nipkowschijf bekroonde dramaserie Pleidooi. Karen van Holst Pellekaan (Tweede Hans, Achtste-groepers huilen niet) schrijft het scenario. De pitch van de dramaserie ligt klaar om de gesprekken met streamers en omroepen op te starten.

Wonen op gesloten afdeling

In de tragikomische dramaserie VerpleegThuis neemt de 21-jarige student Toon de gedurfde beslissing om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis voor mensen met dementie te gaan wonen. Dat zal niet alleen zíjn leven maar ook dat van de bewoners voorgoed veranderen.

Zorgvernieuwer

De serie is geïnspireerd op het leven van de jonge zorgvernieuwer Teun Toebes en zijn boek VerpleegThuis waarin hij zijn ervaringen deelt over het wonen op de gesloten afdeling van een verpleeghuis voor mensen met dementie.

Engelse versie

Het boek debuteerde op nummer 1 in de bestsellerlijst en er werden in 3 weken ruim 30.000 exemplaren van verkocht. Inmiddels zijn er ruim 50.000 exemplaren van het boek verkocht, wordt het groots uitgebracht in Duitsland en zijn de Engelse en Arabische versie in de maak.

Theatertour

Toebes toert in 2022-2023 langs de Nederlandse theaters met VerpleegThuis ‘live’ om de boodschap van het boek op een persoonlijke en ontwapende manier over te brengen.

Nieuw boek

De voorstelling is eveneens geschreven en geregisseerd door goede vriend en metgezel Jonathan de Jong, waarmee hij ook werkt aan een internationale documentaire die volgend jaar uitkomt. Het nieuwe boek van Teun en Jonathan verschijnt najaar 2023: Een wereld te winnen.