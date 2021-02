Bonden en werkgevers akkoord over cao huisartsenzorg

Vakbonden en werkgevers zijn tot een principeovereenkomst gekomen met over een cao voor de huisartsenzorg. Het is een kortlopende cao tot 1 januari 2022, zo maakt vakbond CNV bekend.

De belangrijkste punten uit het akkoord zijn een loonsverhoging van twee procent voor alle salarisschalen en structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met een half procent. Ook de eindejaaruitkering voor 2020 wordt met een half procent verhoogd. Daarnaast is er een thuiswerkvergoeding vastgesteld voor werknemers die thuis moeten, kunnen of willen werken. Er wordt vergoed op basis van het Nibudtarief plus een bedrag voor faciliteiten op de thuiswerkplek van 300 euro per jaar.

In het akkoord zijn verder afspraken gemaakt over scholing. Er komt onderzoek naar wat het minimum aan scholing moet zijn, hoe persoonlijke ontwikkelingsplannen worden ingevuld en hoe digitale vaardigheid verbeterd kan worden. Over de inrichting van verlofuren sparen in een PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) voor duurzame inzetbaarheid wordt in het komend jaar ook verder onderzoek gedaan.

CNV Zorg & Welzijn legt het akkoord met een positief advies aan de leden voor. De cao geldt voor ongeveer 30.000 medewerkers van huisartsenpraktijken. “Huisartsenzorg speelt een cruciale rol in het zorg- en welzijnslandschap. Veranderingen in bijvoorbeeld de GGZ, Jeugdzorg en ouderenzorg hebben meer druk op de huisartsenzorg gelegd. Met deze cao hebben we daarvoor een mooie beloning bereikt. Naast een mooie loonstijging, hebben we ook zinvolle afspraken kunnen maken over scholing en verlofsparen”, aldus Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Zorg &Welzijn.