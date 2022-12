Bonden en werkgevers ondertekenen manifest ‘de medewerker op 1’

Vakbonden en werkgevers in de vvt hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen de hoge werkdruk en het personeelstekort. In het manifest ‘de medewerker op 1’ doen de partijen een oproep aan de overheid en andere stakeholders om de vvt-sector weer aantrekkelijk te maken om in te werken.

“De hoge werkdruk, oplopende personeelstekorten en werknemers die liever als zzp’er in de sector werken, omdat ze het anders niet volhouden. Dat is niet hoe we het moeten willen als samenleving’, reageert FNV-vakbondsbestuurder Bert de Haas. Daarom ondertekenden FNV Zorg & Welzijn, Actiz, Zorgthuisnl, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 op 30 november het manifest de medewerker op 1.

Omslag

Het manifest bevat acht punten die moeten zorgen voor de omslag om zorgmedewerkers op de eerste plek te zetten. Zo moet er volgens de ondertekenaars structureel meer geld van de overheid naar de vvt en moet het belastingstelsel zo op de schop dat meer werken ook echt loont. De Haas: “De lonen van werknemers in de vvt zijn structureel lager dan lonen in het bedrijfsleven. Om dat gelijk te trekken is ongeveer 1 miljard euro nodig.”

Administratieve lasten

Een ander belangrijk punt is het terugdringen van de administratieve lasten. De ondertekening is volgens FNV Zorg & Welzijn slechts het startpunt. “De overheid is nog niet van ons af”, meldt de vakbond op zijn website.