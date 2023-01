Bonden klagen Staat aan om steun zorgverleners met long covid

Usage: Real-online-workflow (2020) Usage: Online (20200401) Usage: Online (20200402) *** Local Caption *** © studio v-zwoelf / stock.adobe.com

Helder vindt ook dat er een financieel regeling moet komen, maar vindt ook dat dit een zaak is tussen werkgevers en werknemers, waarover het ministerie van Volksgezondheid in overleg is met de werkgevers, zegt een woordvoerder van Helder. Inhoudelijk wil de minister nog niet ingaan op de dagvaarding van de bonden tegen de Staat, waarin de bonden financiële compensatie eisen voor deze groep zorgmedewerkers.

Kort geding

De bonden eisen dat alle zorgmedewerkers die door hun coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt zo snel mogelijk een voorschot krijgen van 22.839 euro. Dat bedrag is niet willekeurig gekozen: het is in lijn met financiële regelingen die eerder werden ingesteld voor mensen met andere beroepsziekten, zoals asbestkanker. FNV en CNV stellen dat de overheid onrechtmatig handelt en binnen vier weken een instantie moet aanwijzen die de geëiste voorschotten gaat uitkeren. Gebeurt dat niet, dan komt er een kort geding voor de rechter. Dit bedrag kan later hoger uitvallen als de volledig geleden schade bekend is.

Verlies van inkomsten

Volgens de bonden zijn inmiddels ongeveer duizend zorgmedewerkers die tijdens de coronapandemie besmet raakten hun baan kwijtgeraakt. Ze verloren daardoor een deel van hun inkomsten. “Doordat ook de kosten voor hun revalidatietraject vaak maar tijdelijk vergoed worden, stoppen ze daarmee en is er nog minder zicht op herstel”, voegen FNV en CNV eraan toe. Een deel van deze mensen is volgens hen nu aangewezen op de voedselbank, sommige mensen hebben hun huis moeten verkopen.

Juridisch verplicht

“FNV en CNV vinden dat de overheid niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht is deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen”, stellen de bonden. Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV wijst erop dat zorgmedewerkers aan het begin van de pandemie moesten doorwerken, terwijl er een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes was. “Later bleek dat de Staat al voor de uitbraak herhaaldelijk was gewaarschuwd, maar te laat en niet voldoende maatregelen trof”, aldus Jong. “Ook werd een notitie van het RIVM over onvoldoende beschermingsmiddelen én een groot risico op besmetting voor zorgmedewerkers, niet gedeeld met de ziekenhuizen.”

Voorzorgbeginsel

Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Bovendien werden de RIVM-richtlijnen continu aangepast, en waren die regelmatig in strijd met bestaande richtlijnen en internationale verdragen. De schaarste van schorten, mond-neusmaskers en spatschermen werden leidend in de uitgevaardigde richtlijnen en niet de veiligheid en gezondheid van zorgpersoneel, zoals vastgelegd in de Arbowetgeving. FNV en CNV zijn van mening dat de Staat daarmee in strijd met het voorzorgsbeginsel heeft gehandeld. De Staat heeft niet voldaan aan haar zorgplicht om de levens en gezondheid van de zorgmedewerkers voldoende te beschermen. En dat terwijl zorgmedewerkers wel verplicht door moesten werken.”

Gemaximeerde bijdrage

Over compensatieregelingen worden nu al zo’n tweeënhalf jaar gesprekken gevoerd tussen het ministerie van Volksgezondheid en de bonden. Afgelopen zomer is er volgens de bonden zelfs met, en over instanties gesproken die een regeling zouden kunnen uitvoeren. Ook werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om zorgmedewerkers met long covid financieel te compenseren. Afgelopen september vroeg minister Helder van Langdurige Zorg om voorlichting bij de Raad van State voor een eventuele financiële tegemoetkoming. Daarop ontving zij een positief antwoord, maar in december publiceerde minister Helder een brief, waarin zij aangaf dat als vakbonden en werkgevers samen tot een regeling zouden kunnen komen, zij een gemaximeerde bijdrage in 2023 zou leveren.

Verkeerde keelgat

Dit voorstel schoot in het verkeerde keelgat bij de bonden. De kans van slagen van zo’n collectieve regeling is nihil, stellen ze, onder meer omdat er al onvoldoende geld in de zorg is om werknemers een redelijk salaris te bieden. “Ook versterkt dit het gevoel vdat minister Helder opzettelijk met vertragende voorstellen komt. Daarnaast vallen de ontslagen medewerkers niet meer onder een werkgever. Zij ontvangen inmiddels een uitkering van het UWV. Bovendien is het door de overheid voorschrijven van randvoorwaarden voor overleg tussen werkgevers en vakbonden een inbreuk op de vrijheid van onderhandeling van vakbonden.”

Opnieuw overleg

Mocht de rechter op dit moment nog geen schadevergoeding toekennen, dan vragen FNV en CNV de rechter de Staat te dwingen opnieuw met de bonden in overleg te treden. Om zo snel mogelijk tot een goede regeling te komen, die aan de voorwaarden van de vakbonden voldoet. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

De dagvaarding – die dinsdag door het ministerie is ontvangen – moet eerst goed worden bestudeerd, zegt de woordvoerder van Helder. Los daarvan zegt hij dat Helder de noodzaak voelt voor een regeling. (ANP / Suzanne Bremmers)