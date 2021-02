Bonden willen verlies van vakantiedagen in zorgsector voorkomen

Door de hoge werkdruk in de zorg en de onmogelijkheid om op vakantie te gaan, met name naar het buitenland, is een groot deel van de zorgmedewerkers niet in staat alle vakantiedagen die ze vorig jaar kregen tijdig op te nemen, voor 1 juli aanstaande. “Het zou bizar zijn als werkgevers die vrije dagen van hun medewerkers afpakken”, aldus zorgbestuurder Elise Merlijn van de FNV.

Hoge werkdruk

Elke fulltimer heeft recht op minimaal twintig wettelijke vakantiedagen. Normaal gesproken krijgen werknemers deze vrije dagen elk jaar op 1 januari. De wet schrijft voor dat ze die uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar moeten opmaken – anders gaan die vakantiedagen verloren. Veel zorgmedewerkers slagen daar niet in, door de hoge werkdruk bij hun werkgever. Waarschijnlijk lukt dat ook niet voor 1 juli: door de aanhoudende drukte, omdat ze zelf corona kregen of door de komende inhaalvraag van de reguliere zorg.

De bonden gaan de NVZ, de Nederlandse ggz en VGN vragen om het tijdstip waarop de wettelijke vakantiedagen vervallen met minimaal een half jaar uit te stellen – dus tot 31 december dit jaar. Daardoor krijgen medewerkers zes maanden extra tijd om op vakantie te gaan. Ook oppert Merlijn een deel van de niet-opgenomen vakantiedagen toe te voegen aan het levensfasebudget van een werknemer: “Hiertoe biedt de uitvoering van het pensioencontract goede mogelijkheden.”

Verzoek neerleggen

Bestuurder gehandicaptenzorg van de FNV, Karim Skalli, gaat binnenkort ook een verzoek neerleggen bij branchevereniging VGN om de vakantiedagen niet verloren te laten gaan voor de medewerkers in deze sector: “We gaan het ter sprake brengen.” De bestuurder voor de vvt bij de FNV, Bert de Haas, beraadt zich of hij deze kwestie gaat aankaarten bij onder meer Actiz en Zorgthuisnl.

Bovenwettelijke dagen

Parttimers krijgen naar rato wettelijke vakantiedagen. Iedere werknemer heeft het recht op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt: iemand die bijvoorbeeld drie dagen werkt (24 uur) heeft per jaar recht op 96 uur vakantie (twaalf volle dagen). Naast wettelijke vakantiedagen ontvangt een werknemer ook ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Dat aantal verschilt per sector en cao, maar is bij een fulltime-functie gemiddeld zeven dagen per jaar. Deze bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig.