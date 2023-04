Bonden willen voor juli vernieuwd cao-akkoord in vvt

NU’91, FNV, CNV en FBZ gaan in juni verder praten over het openbreken van de cao voor de vvt. Ze willen in overleg met de werkgevers van ActiZ en Zorgthuisnl praten over een inflatiecorrectie voor zorgprofessionals in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (vvt).

Vorige maand liepen verkennende gesprekken hierover op niets uit. Hoewel de cao voor de vvt nog tot eind van het jaar loopt, is een salarisverhoging volgens NU’91 nu al “keihard nodig”. Stella Salden, voorzitter van NU’91: “Het water staat de meeste zorgprofessionals aan de lippen. De salariscorrectie is dus geen luxe, maar broodnodig.”

Teleurstellend

Tijdens het overleg in maart boden ActiZ en Zorgthuisnl een salarisverhoging van 10 procent voor 2023 en 2024. Salden: “Dat was teleurstellend, want in de huidige economie is dat veel te mager. Voor de cao in de ziekenhuizen ligt momenteel een onderhandelingsresultaat van 15 procent, dus het eerdere bod van de werkgevers in de vvt vormt dan een schril contrast.”

Meer punten

NU’91 peilt momenteel onder haar leden welke punten nog meer besproken moeten worden. Eind mei volgt dan de pakketuitwisseling en begin juni starten de onderhandelingen tussen NU’91, de andere bonden en de werkgevers. Het streven is om voor 1 juli tot een nieuwe cao voor de vvt te komen.

Gelijkheid creëren

Om gelijkheid te creëren, pleit de beroepsorganisatie daarnaast voor één cao voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. Zo kunnen variaties, zoals salarisverschillen, recht worden getrokken. Salden: “Met één gezamenlijke cao, kun je dit soort ongelijkheden en achterstanden pas écht goed aanpakken. Daar blijven we ons als NU’91 voor inzetten.”