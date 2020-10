Boogh benoemt twee nieuwe toezichthouders

Thérèse van den Hurk is bestuurder a.i. bij AmbulanceZorg Limburg-Noord. Daarnaast is ze commissaris bij M&I Partners en toezichthouder bij Amerpoort. Van den Hurk zal in haar functie bij Boogh toezicht houden op de financiën in het algemeen.

Igor Janssen zal zich bij Boogh richten op de bestuurlijke-juridische processen en governance.

Boogh helpt mensen die willen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. De behandeling en begeleiding is gericht op gebieden waar cliënten en hun naasten problemen ervaren, van de thuissituatie tot werk en op sociaal vlak.