Boris van der Ham roept op tot integrale benadering lvb en psychische problemen

In Nederland zijn 140.000 mensen met een combinatie van een lichte verstandelijke beperking (lvb) en psychische problemen, zoals trauma, psychose of verslaving. VGN-voorzitter Boris van der Ham heeft op het congres Lvb en Psychiatrie het belang benadrukt van het loslaten van hokjes.

De verwachting is dat deze dubbelproblematiek de komende jaren verder zal toenemen door de complexiteit van de samenleving. Van der Ham: “We moeten integraal nadenken over hoe we mensen met een lvb en psychische problemen het beste kunnen helpen.”

Tijdige herkenning

Voor professionals in de gehandicaptenzorg is het belangrijk om ggz-problematiek tijdig te herkennen en hierop te acteren. Vaak wordt gedacht dat bepaald gedrag bij een verstandelijke beperking hoort en dat hier niks aan te doen is. Tijdige herkenning van psychisme problemen is essentieel om de juiste zorg te bieden en te voorkomen dat mensen meer beperkingen ervaren dan nodig.

Meer samenwerking

Volgens Van der Ham is het belangrijk dat beide sectoren met expertise ingericht worden om er sneller achter te komen wat er met iemand aan de hand is. Maar alleen betere samenwerking is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat mensen met lvb en psychische problematiek deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving, moet er ook samengewerkt worden met andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, politie, justitie en werkgevers.