BovenIJ introduceert Thuismeten app voor zwangerschapssuiker

Zonder de Thuismeten-app zouden zwangeren met diabetes iedere twee weken voor controle naar het BovenIJ moeten komen. Dat is nu niet meer nodig, zo schrijft het ziekenhuis op zijn website. Ze meten zelf vier keer per dag hun bloedsuikerspiegel. Dat gebeurde al, maar door de app hoeven vrouwen dat niet meer op papier bij te houden. De metingen worden direct gedeeld met het BovenIJ en als ze buiten de veilige marges vallen, krijgt zowel de zorgprofessional als de patiënt een waarschuwingsmelding. De Thuismeten app stuurt daarbij een automatisch bericht aan de patiënt met advies om het dieet aan te passen, of om contact op te nemen met het ziekenhuis. De zorgprofessional kan op basis van de melding besluiten om de patiënt uit te nodigen voor een extra controle.

Meer apps

Het is de vierde toepassing van de Thuismeten app die BovenIJ implementeert. Sinds vorig jaar is gestart met een app voor patiënten met COPD, hartfalen en oncologie. Eind april startte ook het Bravis ziekenhuis met een Thuismeten app voor zwangerschapssuiker.