Boze BENU-apothekers gaan tien dagen staken

De apothekers voelen zich in de steek gelaten door hun eigen bestuurders, laten ze weten in een persbericht. Ze stellen daarin dat de groepsdirectie de vakbond negeert. Daarom sluiten ze van 13 tot en met 24 februari – net als eind vorig jaar – beurtelings hun deuren. “De dienstverlening zal zoveel mogelijk doorgaan en het verlenen van de juiste zorg is uiteraard geborgd” staat in het statement van de actievoerende apotheken.

‘Kwaliteit van zorg in het geding’

Aanleiding voor de actie is de beslissing van de groepsdirectie van moederbedrijf Brocacef om een concept-cao-overeenkomst tussen de BENU-directie en vakbond VVBA af te wijzen. “De VVBA is daarom zeer teleurgesteld in de wijze van opereren en opstelling van de Brocacef-directie de afgelopen jaren”, laat de vakbond weten. In de verklaring stelt VVBA zelfs dat de kwaliteit van de zorg in het geding is. Dat zou komen door een te hoge werkdruk en een gebrek aan waardering voor de apothekers, die momenteel geen caohebben.