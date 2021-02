Brabantse pilot met app voor ziekenhuizen en thuiszorg schaalt op

Het kost ziekenhuizen soms veel tijd en moeite om zorg te regelen voor mensen die een behandeling of operatie hebben ondergaan en thuis nog zorg nodig hebben. Dat belemmert de doorstroom in het ziekenhuis en slokt tijd en aandacht van zorgpersoneel op. Transferverpleegkundigen hebben er hun handen vol aan.

Vaste tijden

Thuiszorgaanbieder ZuidZorg nam samen met een aantal andere Brabantse organisaties het initiatief om hier verbetering in te brengen, als onderdeel van het programma Precies! Ze voerden een pilot uit met Siilo, een beveiligde communicatie-app. Transferverpleegkundigen zetten via de app in vaste tijdsblokken de hulpvraag uit. Thuiszorgorganisaties hoeven niet meteen te reageren. Ze bekijken wat mogelijk is en geven op een vast moment in de middag aan of ze al dan niet aan de vraag kunnen voldoen. Patiënt en ziekenhuizen kiezen vervolgens in overleg voor een beschikbare aanbieder.

Opschalen

De pilot richtte zich in eerste instantie op patiënten die onnodig een ziekenhuisbed bezet hielden. De resultaten zijn bemoedigend: 83 procent van de 59 aanvragen kon binnen een dag gehonoreerd worden. Voldoende reden om op te schalen naar heel Zuidoost-Brabant. Mogelijk sluiten op termijn ook huisartenpraktijken en revalidatiecentra uit de regio aan.