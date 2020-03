Brabantse ziekenhuizen kondigen code rood af

In Brabant hebben alle ziekenhuizen code rood afgekondigd. Dit betekent dat in deze ziekenhuizen alle niet-spoedeisende operaties kunnen worden uitgesteld, en dat de verloven van zorgmedewerkers kunnen worden ingetrokken.

Ook buiten Noord-Brabant nemen veel ziekenhuizen deze maatregelen, als voorbereiding op de toestroom van patiënten met het coronavirus. Op deze manier kan de noodzakelijke zorg blijven geleverd worden, nu er meer ruimte is voor coronapatiënten. Daarnaast kan zorgpersoneel op deze manier meer spoedeisende hulp verlenen, en wordt er bespaard op beschermingsmiddelen.

Coassistenten naar huis

Daarnaast worden er ook andere, preventieve maatregelen genomen. Zo sturen veel ziekenhuizen hun coassistenten naar huis om besmettingen te verkleinen en wordt om diezelfde reden het aantal bezoekers aan patiënten beperkt.

Opnamecapaciteit

Om meer patiënten te kunnen opnemen, zijn ziekenhuizen ook bezig om het aantal van 1150 beschikbare Intensive Care-bedden (IC) uit te breiden. Dit zou 850 extra bedden op moeten leveren. Op dit moment zijn er 40 tot 50 IC-bedden nodig voor mensen die wel besmet zijn. Dat is ongeveer 5 procent van alle bij het RIVM bekende coronapatiënten.

“Te druk”

“Te druk”, is de situatie in Brabant volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Dat komt door een snelle stijging van het aantal patiënten die met een corona-infectie moesten worden opgenomen. Het betekent bijvoorbeeld ook dat sommige patiënten zijn overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam”, aldus Kuipers tegen de NOS.

Maatregelen voor de toekomst

De zorg kan op andere plaatsen dan Brabant doorgaan zoals dat normaal ook gebeurt, volgens Kuipers. Dat neemt niet weg dat overal in Nederland moet worden nagedacht over maatregelen voor de toekomst. “Je wil voorkomen dat heel veel mensen tegelijk zorg nodig hebben. Het moet zo zijn dat als je patiënten in het ziekenhuis krijgt, je ook de capaciteit hebt om ze op te vangen.”

Code rood is niet de hoogste fase. Wanneer de druk op de ziekenhuiszorg nog verder oploopt, kan code zwart worden afgekondigd. Op dat moment wordt er gekozen welke patienten wel en niet worden behandeld.