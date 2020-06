Brancheverenigingen vrezen wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

Als maandag in de Tweede Kamer wordt gesproken over de bevordering van contractering in de zorg, zien diverse brancheorganisaties de stappen van het ministerie van Volksgezondheid met wantrouwen tegemoet. “Net als in 2014 probeert VWS de vrije artsenkeuze op te heffen”, zegt LVVP-directeur Judith Veenendaal.

Net als de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) schreven ook huisartsenvereniging LHV, ggz-platform Mind, de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, de zelfstandige klinieken en nog veel meer belangenverenigingen in de afgelopen weken zorgelijke woorden richting het algemeen overleg van komende maandag 8 juni in de Tweede Kamer.

Ongecontracteerde wijkverpleging

Dan staan onder meer vraagstukken op het programma die inzoomen op de verschillen tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging. VWS wil die contractering bevorderen, ook in de ggz. Eerdergenoemde zorgpartijen verwachten een voorschot op een wetswijziging die vergoeding van ongecontracteerde zorg ook voor andere sectoren beïnvloedt. Het ministerie liet eerder weten dat ze nog per se voor het zomerreces een wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering wil behandelen.

‘Net als 2014’

Hoewel de inhoud van het wetsvoorstel nog niet exact bekend is, menen de brancheverenigingen al dat het te veel zal tornen aan de vrije artsenkeuze. Veenendaal: “We moeten ons niet laten afleiden door de thematiek over de wijkverpleging en ggz. Net als in 2014 staat de opheffing van de vrije artsenkeuze op het spel. Er komt een wijziging van de Zorgverzekeringswet aan. VWS wil daar een haakje inmonteren, waarmee ze via AMvB’s (algemene maatregel van bestuur, red.) per deelsector het vergoedingspercentage voor ongecontracteerde zorg kan verlagen. Dit is dus een cruciaal moment, daarom moeten we ingrijpen.”

‘Meer macht zorgverzekeraars’

Ger Jager, voorzitter van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuzes, verwacht nog geen wetsvoorstel maandag. Maar wel dat de situatie in de wijkverpleging zo wordt voorgespiegeld, dat wetgeving ter bevordering van zorgcontractering nodig lijkt. Zodat VWS vlak daarna met het wetsvoorstel naar buiten kan. Daarom wil Jager zich nu duidelijk uitspreken. “Dit is een opzet tot meer macht voor de zorgverzekeraars.”

Lagere percentages

De brancheverenigingen vrezen dat het restitutiepercentage dat voor ongecontracteerde zorg wordt betaald in veel sectoren lager uitkomt dan de nu gebruikelijke 70 a 80 procent. Veenendaal: “Misschien gaat dat voor sommige sectoren wel naar 0 procent. Ik wantrouw de uitwerking van het wetsvoorstel inderdaad en heb het vermoeden dat VWS alle ongecontracteerde zorg weg wil hebben.” Volgens Veenendaal zou een laag percentage het effect hebben dat patiënten of cliënten niet meer naar die aanbieder toegaan. “Als zorgaanbieder wordt je gedwongen om voor een contract te gaan, ook als eisen van zorgverzekeraars niet redelijk zijn of als er te veel administratiedruk bij komt kijken. En ben je al gecontracteerd, dan is er geen escape als je het niet eens bent met de voorwaarden.”

Ook Jager heeft het idee dat VWS inzet op lagere vergoedingen voor ongecontracteerde zorg. Hij vroeg eerder dit jaar via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ambtsstukken op die ten grondslag liggen aan beleid ten aanzien van contractering. “Dat wetsvoorstel moet leiden tot meer contractering, dus dan zullen percentages laag zijn. Zo worden kleine aanbieders zonder contract van de markt gedrukt.”

Aantrekkelijker maken

Volgens de LVVP zijn er voldoende manieren om bevordering van zorgcontractering na te streven. In de hoofdlijnenakkoorden van twee jaar geleden is afgesproken om te werken aan het aantrekkelijk maken van contractering. Daar heeft Veenendaal in de afgelopen tijd weinig van teruggezien. “Staatssecretaris Blokhuis wijst continu naar spreken met zorgverzekeraars over contractering. Dat hebben we veel gedaan, maar het levert weinig op. Zorgverzekeraars vragen extra administratie en kwaliteitsinformatie en focussen verder zich vooral op de kosten, door omzetplafonds in te stellen. Dat doen ze allen op hun eigen manier. Dat maakt het administratief erg belastend.”

‘Van tafel’

Volgens Veenendaal is de naam van het nieuwe wetsvoorstel enigszins verwarrend. “Een wet die contractering bevordert klinkt goed, maar feitelijk gaat de aanpassing van de wet om een afstraffing van ongecontracteerde zorg. Ik heb de details van het wetsvoorstel inderdaad nog niet gezien, maar ik zit al te lang aan tafel met de staatssecretaris om te denken dat hij een konijn uit de hoed tovert dat positief uitpakt voor het stimuleren en aantrekkelijk maken van contractering. Wij verwachten geen ingrediënt dat daadwerkelijk contractering bevordert. Dus willen we het wetsvoorstel van tafel hebben.”

Jager sluit zich daarbij aan. In die 6 centimeter aan papierwerk die hij via zijn WOB-procedure kreeg, zat geen plan om contracteren aantrekkelijker te maken voor zorgaanbieders. “Bovendien willen zorgaanbieders vaak wel een contract, maar zorgverzekeraars niet. Die zeggen tegen kleine nieuwe aanbieders dat ze al voldoende gecontracteerd hebben. Zo krijgen de grote instellingen dus voorrang.” Jager vindt het ook discutabel of de zorgverzekeraar dan wel voldoende gecontracteerd heeft, gezien wachtlijsten in de oogzorg en de ggz. “Dat valt nu lastig te beoordelen.”

Goedkoper of duurder

Veenendaal en Jager waken voor een rapport dat maandag behandeld wordt, waarin VWS op basis van Vektis-cijfers aantoont dat ongecontracteerde zorg duurder zou zijn. Volgens hen is dat op een oneerlijke manier berekend. “Er wordt te veel gekeken naar de kosten per dbc en te weinig naar de kosten per patiënt”, zegt Jager. Volgens Veenendaal en Jager is ongecontracteerde zorg juist goedkoper.

‘Gelijke zorg voor iedereen’

Net als Veenendaal wil Jager niet van het wetsvoorstel weten. Hij heeft er vertrouwen in dat de politiek opkomt voor de vrije artsenkeuze, maandag en daarna en dus niet akkoord gaat met lagere percentages voor ongecontracteerde zorg. “Veel Nederlanders hebben geen geld om 15 procent extra zelf te betalen.” Volgens Jager moet iedereen ongeacht de dikte van z’n portemonnee gelijke zorg krijgen. “Dat is juist zo’n groot goed in Nederland. Als de plannen van VWS doorgaan, zou dat voor ongecontracteerde zorg niet meer gelden.”