Brandblusser veroorzaakte waarschijnlijk brand in Overijssels zorgcentrum

Een onrustige bewoner zou de blusser onbewust op zondagavond 13 november hebben geactiveerd. Wanneer een dergelijke brandblusser wordt geactiveerd ontstaat eerst een ontsteking met vonken en veel warmte en vervolgens vormt zich aerosol dat eruit ziet als dikke rook. Dit heeft het brandalarm in werking gezet, waardoor de branddeuren automatisch zijn dicht gegaan, de BHV’ers op locatie én de brandweer zijn gealarmeerd, aldus de zorginstelling.

Stressvolle situatie

Toen de gealarmeerde BHV-medewerkers veel rook zagen toen zij de verschillende brandwerende deuren rond de afdeling openden, hebben ze in de stressvolle situatie nog eens vier aerosolblussers geactiveerd. “De BHV’ers konden onmogelijk beoordelen of er daadwerkelijk brand was en hebben het aerosol als rookverspreiding waargenomen”, benadrukt de zorginstelling. Tegelijkertijd werd begonnen met de evacuatie van de bewoners.

Alsnog brand

Door de hitte die de brandblussers veroorzaakten, zijn brandplekken ontstaan, maar vier blussers wisten zichzelf te blussen. Waarom is nog onduidelijk, maar één blusser stak een met stof bekleed zitje in de beleefgang aan. Hierdoor is uiteindelijk alsnog een grote brand ontstaan die door de brandweer is geblust.

Het inzetten van de aerosolblussers in 2012 was in afstemming met de brandweer. Nu adviseert de brandweer om deze blussers te heroverwegen vanwege het gebouwontwerp, de mate van kwetsbaarheid van bewoners en de effectiviteit van de bedrijfshulpverlening. ZorgAccent heeft daarom besloten om alle aerosolblussers niet meer in te zetten.

Geen slachtoffers

“In alle gesprekken en onderzoeksrapporten is elke keer bevestigd door brandweer, politie en de GHOR (veiligheidsregio) dat de medewerkers van ZorgAccent zeer goed opgetreden hebben: zij hebben heel voortvarend 66 bewoners veilig geëvacueerd”, aldus de zorgorganisatie. “Dat heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Daar zijn we nog steeds blij mee, dankbaar voor en trots op.”