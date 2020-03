Brandbrief ActiZ: beschermingsmiddelen in ouderenzorg al bijna op

Beschermingsmiddelen

“Zonder voldoende beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen stopt de zorg in de wijkverpleging en in het verpleeghuis. Medewerkers kunnen NIET onbeschermd werken als er sprake is van besmetting of verdenking daarop. Daardoor neemt het aantal ziekenhuisopnames toe, hetgeen zeer onwenselijk is”, zo schrijft ActiZ vandaag aan de minister van VWS, minister voor medische zorg en sport, Inspecteur Generaal en voorzitters van NZa, ZiN, CiZ, ZN en VNG.

Steun voor maatregelen

Daarbij vraagt de branchevereniging de minister en toezichthouders om coulance te betrachten en de sector te steunen in de maatregelen die er moeten worden genomen. “De sector staat onder enorme druk om ouderen zoveel als verantwoord mogelijk thuis of in het verpleeghuis te houden en de ziekenhuizen en huisartsen zo weinig mogelijk extra te belasten. Alle beschikbare capaciteit moet daarvoor benut worden, ongeacht de vorm van financiering”.

Geen kwaliteitsinformatie

De ouderenzorg vraagt om coulance voor wat betreft de kwaliteitseisen. Zorgorganisaties stoppen met dubbele controles op medicatie, scoren niet op valpreventie, decubitus, SNAQ en dergelijke. Geen extra procedures conform de Wet Zorg en Dwang anders dan in reeds bestaande situaties. Er zullen geen uitvragen meer worden gedaan als PREM, PROM, NPS zo lang als deze crisissituatie duurt. Ook geen uitvragen ten bate van nieuwe bekostiging zoals Integrale Vergelijking of capaciteitsopgaven.

Indicatievrije toegang

ActiZ pleit verder voor een tijdelijke CIZ-indicatievrije toegang tot het verpleeghuis voor de meest urgente situaties. Ook vraagt de ouderenzorg tijdelijke versoepeling van toegang tot kortdurend verblijf, met name eerstelijnsverblijf. Dit houdt in dat professionals zelf besluiten om kwetsbare mensen met de meest schrijnende problematiek tijdelijk in zorg te nemen.

Financiële zekerheid

ActiZ vraagt om financiële zekerheid voor de omzet die in normale tijden zou zijn gemaakt. Voror de ouderenzorgorganisaties dreigen veel extra kosten en productieverlies. De organisaties moeten extra kosten maken doordat zij ruimte maken voor snelle opvang van mensen uit of in plaats van het ziekenhuis, meer tijd nodig hebben wegens ongeruste cliënten, tijdelijk minder verpleegkundige-, verzorgende- en huishoudelijke hulp kunnen inzetten bij cliënten in de wijken dure extra inzet moeten regelen om continuïteit te kunnen bieden waar dat moet.