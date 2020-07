Bravis benoemt drie nieuwe toezichthouders

Jurist Cremers is advocaat bij Van Iersel Luchtma advocaten in Breda. Op grond hiervan gaat hij gaat de vacature met het juridisch profiel vervullen. Hofman is CIO van Isala Klinieken in Zwolle. Hij neemt de portefeuille ICT voor zijn rekening.

Van Wettum is bestuurder/rector van het Jan Tinbergen College in Roosendaal. Hij vult de vacature in die is ontstaan door het aflopen van de benoemingstermijn van Rietje van Dam-Mieras. Van Wettum zal de vacature met het profiel kwaliteitsmanagement en patiëntveiligheid gaan vervullen.