Bravis en RAV Brabant gaan samen opleiden voor acute zorg

Het Bravis Ziekenhuis en Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant gaan samen verpleegkundigen opleiden. Per 1 september zijn de eerste studenten gestart. Na een opleidingstraject van een jaar kunnen zij afwisselend in het ziekenhuis en op de ambulance werken.

Dat meldt het Bravis Ziekenhuis op 1 september. Na een selectieprocedure zijn er twee IC/SEH-verpleegkundigen uitgekozen die de samengestelde opleiding zijn begonnen. Dankzij het samenwerkingsverband met de RAV zijn de verpleegkundigen van het Bravis na hun opleiding multi-inzetbaar.

Het uitwisselingstraject biedt ook voordelen voor verpleegkundigen. Het is een combinatie van werken in de acute zorg binnen én buiten het ziekenhuis. Bovendien zorgt de samenwerking ook voor een betere uitwisseling van ervaringen en ideeën.

RAV Brabant Midden-West-Noord is momenteel aan het onderzoeken of het in de toekomst ook mogelijk is om hun eigen verpleegkundigen uit te wisselen. Hierbij zouden twee ambulanceverpleegkundigen een opleiding tot SEH-verpleegkundige volgen bij het Bravis ziekenhuis.