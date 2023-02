Bravis en TWB ondersteunen samen cliënten met zelfzorg

Voordat een patiënt een operatie ondergaat kijken zorgprofessionals van Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Thuiszorg West-Brabant (TWB) samen naar de nazorg. Het doel is om patiënten zo zelfstandig mogelijk naar huis te laten gaan door goede voorlichting en de inzet van hulpmiddelen.

“De aanleiding was de inhaalzorg na corona”, vertelt Mirjam Mijnsbergen, manager Specialistische Zorg bij TWB: “Als het ziekenhuis extra gaat opereren, komen er automatisch meer patiënten naar huis. Wij hebben echter niet de middelen of mankracht om dit op te vangen.”

Snel realisatie inhaalzorg

TWB merkte in een pilot die eind vorig jaar begon dat Bravis de inhaalzorg snel had gerealiseerd. Sandra Kwik, zorgmanager Specialistische Teams bij TWB: “Toen we met elkaar doornamen welke zorgreis de patiënt of cliënt maakt, ontdekten we heel veel verbeteringen die we kunnen bereiken door meer samen te werken. Vervolgens zijn we enkele zorgpaden heel concreet gaan aanpakken. Alles met het doel om mensen na een operatie zoveel mogelijk zelfstandig naar huis te laten gaan.”

Stoma zelf verzorgen

Een van die zorgpaden was de stomazorg. “We zijn patiënten al in het ziekenhuis gaan trainen om de stoma zelf thuis te verzorgen. In het begin kregen alle patiënten hulp bij het verzorgen van de stoma thuis. Nu is dat nog niet bij de helft het geval”, meldt Bregje Beuckens, adviseur netwerk zorg in het Bravis ziekenhuis.

“Daarna zijn we gaan kijken naar de patiënten die een heup- of knie-operatie ondergaan, zegt Beuckens. Tot nu werden deze patiënten geopereerd, gingen revalideren of kregen zorg thuis. Eerst werd in kaart gebracht wat er gebeurt bij de opname, de arts, op de afdeling, bij de transferverpleegkundige en vervolgens bij de wijkverpleegkundige.

Negen contacten

Soms waren er wel negen contactmomenten met zorgprofessionals die iets zeiden over het nazorgtraject. De patiënt had de verwachting dat er wel voor hem werd gezorgd en had niet in beeld wat hij zelf kon doen of wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.”

Dit traject verloopt nu anders. “Momenteel draaien we een pilot”, zegt Sharon Doggen, senior wijkverpleegkundige bij TWB. “Patiënten die op de planning staan voor een knie- of heupoperatie en waarvan de intake- en transferverpleegkundigen verwachten dat zij thuiszorg of opname op de revalidatieafdeling nodig hebben, bezoeken we enkele weken voor de operatie. Wij kijken naar de thuissituatie en het netwerk en schatten in wat nodig is.”

Juist inschatting zorg

Doggen: “De eerste resultaten laten al zien dat het erg lastig is om vanuit het ziekenhuis, zonder beeld van een thuissituatie, de juiste inschatting voor zorg na de operatie vooraf te kunnen maken. Een andere grote rol daarbij speelt de verwachting van de patiënt. Heeft hij te horen gekregen dat er revalidatie in het revalidatiecentrum geregeld wordt, dan kun je vaak niet meer terug. Ook als het misschien helemaal niet nodig is. Alle zorgverleners moeten dan ook dezelfde taal spreken.”