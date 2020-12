Bravis gebruikt slimme software bij het ontdekken van hersenbloedingen

De software van Aidoc kijkt met de radioloog mee en geeft een melding als er een afwijking is ontdekt. In de testperiode van drie maanden heeft het programma 1300 scans beoordeeld en geen enkele hersenbloeding gemist.

Radioloog Elmer Naaktgeboren: “De beelden van de CT-scan worden zowel naar ons gestuurd als naar de server van Aidoc. Het programma kijkt of er een bloeding aanwezig is. Dat duurt ongeveer vijf minuten. Zodra Aidoc iets vindt, verschijnt een melding in beeld met een plaatje. Daarop staat het gebied waarin iets is aangetroffen.”

Mogelijke hersenbloedingen worden nu sneller ontdekt. “Als je een melding krijgt, ga je meteen kijken en schrijf je het verslag. De Spoedeisende Hulp en de neurologen kunnen hierdoor sneller door.” In de testfase zijn 1300 CT-scans beoordeeld en het programma heeft alle 55 bloedingen ontdekt. Aidoc ontdekte zelfs minuscule bloedinkjes waarvan Naaktgeboren betwijfelt of hij ze zonder het programma wel zou hebben gezien. Daarnaast gaf het programma enkele meldingen die loos alarm bleken te zijn, maar dat is volgens de radioloog geen probleem omdat hij en zijn collega’s altijd mee kijken.

Nekfracturen

Naast hersenbloedingen kan het softwareprogramma ook fracturen in de nek opsporen. Maar omdat dit soort fracturen niet zo vaak voorkomt als hersenbloedingen, is over de resultaten hiervan nog niets te zeggen. Bravis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis dat dit softwaresysteem gebruikt. De succesvolle testperiode is reden voor het Bravis ziekenhuis om de samenwerking met Aidoc voort te zetten.