Bravis maakt digitale verwijzing naar ander ziekenhuis mogelijk

Het digitaal verwijzen van een patiënt naar een ander ziekenhuis maakt onderdeel uit van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional).

Digitale verwijzingen

Hematologie is de eerste afdeling die patiënten naar het Erasmus MC digitaal verwijst. Dit gebeurde hiervoor via een brief of een e-mail. Bij het digitaal verwijzen komen de patiëntgegevens uit HiX via het Zorgplatform direct aan in het HiX-systeem van Erasmus.

Projectmanager Sander te Pas van MICT zegt dat het digitaal verwijzen iedereen zal raken binnen Bravis: “We willen uiteindelijk dat zoveel mogelijk verwijzingen naar andere ziekenhuizen digitaal gaan plaatsvinden.”