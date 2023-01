Bravis sluit zich aan bij landelijke SEH-databank NEED

Het Bravis ziekenhuis heeft zich eind 2022 aangesloten bij de landelijke SEH-kwaliteitsregistratie NEED. Bravis is daarmee de vijftiende deelnemer. Het is de bedoeling dat alle Nederlandse ziekenhuizen met een Spoedeisende Hulp-afdeling hun gegevens gaan delen met de databank.

Een aantal SEH’s heeft in 2016 de kwaliteitsregistratie NEED opgericht (‘Netherlands Emergency department Evaluation Database’), naar analogie van de Stichting NICE voor de IC’s. Door het structureel verzamelen van betrouwbare getallen van deelnemende SEH-afdelingen wil NEED de kwaliteit van de acute zorg in Nederland verbeteren en de transparantie verhogen. Secretaris van NEED, Menno Gaakeer, SEH-arts in het ADRZ, bezocht donderdag 15 december de SEH-afdeling van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom om het contract te ondertekenen.

Voordelen NEED

SEH-zorgmanager Annemieke Wijnja van Bravis ziet meerdere voordelen van de landelijke databank NEED. “Data zijn nodig om aannames te kunnen staven. Ze geven inzicht in hoe je zaken anders en beter kunt doen”, aldus Wijnja. “Maar data helpen ons ook in de discussie rondom de spoedeisende zorg en het Integraal Zorgakkoord. We kunnen ermee aantonen wat het belang is van de diverse SEH’s en dat je die niet zomaar kunt sluiten. Bovendien kunnen we dankzij deze gegevens meer doen met onderzoeken.”

Beleid op basis van data

Voor SEH-arts Robbert Groenewegen blijft ‘meten is weten’ het belangrijkst. “Landelijk gaat het bijvoorbeeld over het sluiten van SEH’s. De discussies zijn vaak gebaseerd op wat men denkt dat het beste is of op verkeerde conclusies. Je wilt het baseren op feiten, dus op data”, stelt Robbert. “Straks heb je data van alle SEH’s in Nederland. Daarmee kun je niet alleen ziekenhuizen met elkaar vergelijken, maar ook regionale verschillen in beeld brengen. Verder kun je zeer nauwkeurige kansberekeningen doen. Als een patiënt zich meldt met een klacht, kun je aan de hand van de data en leeftijd bepalen hoe groot de kans is dat hij een bepaalde aandoening heeft of wat vooraf de kans is dat hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarvoor heb je heel veel patiëntgegevens nodig en die heb je straks in de databank van NEED.”