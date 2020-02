Bravis ziekenhuis stapt met VGZ over op horizontaal toezicht

Het Bravis ziekenhuis en VGZ maken per 1 januari 2020 gebruik van horizontaal toezicht. Dat betekent dat er vooraf afspraken worden gemaakt over de registratie en declaratie van zorg en dat er in dat proces checks worden ingebouwd. Zo moet de administratieve last van controle van nota’s achteraf een stuk minder worden.

De voorbereidingen voor horizontaal toezicht hebben twee jaar in beslag genomen, zo laat het Bravis ziekenhuis weten. “Met behulp van horizontaal toezicht tonen we onze verzekeraars aan dat de declaratie overeenkomt met de zorg die wij hebben geleverd”, zegt Luc Stevens, manager Finance & Control van het Bravis ziekenhuis.

“Als zorgaanbieder en zorgverzekeraar wil je dat een declaratie in één keer goed is”, voegt Daniëlle Breijs, projectleider Horizontaal Toezicht van zorgverzekeraar VGZ toe. “Dit betekent in één keer door de totale keten, een rechtmatige factuur. Met elkaar werken we aan het voorkomen van onnodige en dubbele correcties, we steunen op elkaars werk en we gaan het proces efficiënter met elkaar organiseren.”