Breda wil beroep op jeugdhulp inperken

De gemeente Breda wil dat ouders en opvoeders minder vaak een beroep doen op de professionele jeugdhulp. In plaats daarvan worden zij gevraagd meer op eigen kracht te doen en gebruik te maken van hun eigen netwerk. Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van de nieuwe Verordening Jeugdhulp die door het college in de stad is vastgesteld.