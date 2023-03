Bredere samenwerking acute zorg Kennemerland moet SEH-stops verminderen

Het gaat om de huisartsen in regio Midden-Kennemerland, de huisartsenpost in Beverwijk, ViVa! Zorggroep, het Rode Kruis Ziekenhuis, Parnassia en de ambulancedienst.

Spoedplein

De nieuwe organisatie krijgt de naam Spoedeisende Medische Dienst (SEMD). De SEMD komt straks fysiek op het spoedplein bij het ziekenhuis in Beverwijk, die op dit moment gebouwd wordt. Daar wordt voor de SEMD een plek ingericht met één centrale balie voor alle spoedzorg. “Alle patiënten melden zich hier aan”, vertelt SEH-arts Mark van Zanten. “Met de nieuwbouw hebben we de kans om de logistiek beter in te richten en de samenwerking veel beter op elkaar af te stemmen. Patiënten bewegen minder tussen organisaties, afdelingen of kamers en worden sneller geholpen.”

Betere uitwisseling van gegevens

Door de samenwerking kunnen gegevens beter worden uitgewisseld. Ook worden functies in de avond, nacht en weekend gebundeld om gezamenlijk een diagnose te stellen en te behandelen. In de nacht is er naast de huisarts ook iemand van de thuiszorg aanwezig.

Snellere diagnoses

Het is de bedoeling dat door meer coördinatie, digitale of telefonische hulp, of door de juiste zorgverlener direct naar de patiënt te sturen voor eerste hulp, mensen vaker thuisblijven. Een alleenstaande 80-jarige man die zijn arm of been gebroken heeft, krijgt bij de SEMD een foto en gips en ondertussen regelt iemand de thuiszorg. Ook bij psychiatrische patiënten met een spoedeisende hulpvraag moeten er sneller diagnoses gesteld worden.

Schotten vallen weg

Door de gezamenlijke organisatie vallen er schotten weg en wordt met de zorgverzekeraar en beleidsmakers één nieuwe poort ingericht voor acute zorg.