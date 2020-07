Brits onderzoek: ‘Verband tussen coronadoden Brabant en vieze lucht’

De Engelse wetenschappers analyseerden de coronacijfers van het RIVM van alle Nederlandse gemeenten, en concludeerden dat het aantal ziekenhuisopnames en doden door corona toeneemt naarmate de lucht meer fijnstof bevat, meldt De Gelderlander.

Kritiek

Het is geen nieuw geluid, het verband tussen luchtvervuiling en corona is meerdere keren besproken in internationale studies. Toch is er ook kritiek op deze onderzoeken: de studies zouden vaak te snel zijn uitgevoerd en nog niet op kwaliteit zijn getoetst.