‘Britse coronapatiënten naar hotel door tekort ziekenhuisbedden’

De ziekenhuisbedden in Engeland liggen vol met coronapatiënten. Ze zijn zo overbezet dat ziekenhuizen nu van plan zijn duizenden zieke mensen vervroegd te ontslaan om bedden vrij te maken voor kritieke gevallen, schrijft de Britse krant de Guardian. Volgens een noodplan komen de zieke patiënten dan thuis of zelfs in een hotel te liggen.

De noodmaatregel is bedoeld om “extra capaciteit voor noodgevallen” te creëren en om te voorkomen dat de zorg van de Britse gezondheidsdienst NHS vastloopt, laten ingewijden aan de krant weten. Bij dit “huis en hotel-plan” krijgen de vroegtijdig ontslagen patiënten hulp van vrijwilligersorganisaties zoals het Britse Rode Kruis en het medisch personeel van het leger.

Familie moet meehelpen

Ook familieleden van de zieken moeten meehelpen bij de zorg van hun naasten, die normaal gesproken nog in een ziekenhuisbed horen te liggen. London Hotel Group (LHG) heeft al zieke dakloze mensen opgenomen. LHG zegt 5000 bedden beschikbaar te kunnen stellen en is in overleg met verschillende zorgorganisaties.

Optie

Minister van Volksgezondheidszorg Matt Hancock zegt tegen Sky News dat patiënten inderdaad vervroegd ontslagen kunnen worden. “‘Dat zouden we alleen doen als het klinisch de juiste keuze is voor iemand. Maar in sommige gevallen hebben mensen afbouwende zorg nodig, ze hoeven dan niet echt meer in een ziekenhuisbed te liggen.” Hancock voegt toe dat het voorstel nog niet concreet is, maar wel als een optie die bekeken wordt.

Op dit moment liggen meer dan 35.000 mensen met corona in Britse ziekenhuizen. Dat aantal groeit snel, vorige week al met meer dan 6.000 patiënten, en de verwachting is dat de crisis nog niet afneemt.

Verpleeghuizen

De NHS zou ook verpleeghuizen verzoeken om coronapatiënten uit het ziekenhuis op te nemen, zonder dat het zeker is of deze coronavrij zijn. Patiënten moeten dan wel veertien dagen in quarantaine hebben gezeten en geen nieuwe symptomen vertonen, maar het tonen van een negatief testresultaat is geen vereiste.

‘Nijpende situatie’

De plannen leiden tot zorgen bij patiëntenorganisaties en belangengroepen. “Dit is een nijpende situatie, waarin de NHS bijna geen alternatieven heeft. Patiënten vroegtijdig uit het ziekenhuis ontslaan is waarschijnlijk een van de weinige opties die voor de NHS openstaat om de situatie te beheersen. Maar vroegtijdig ontslag kan problemen veroorzaken bij de patiënt”, aldus de Britse Patiëntenvereniging. (ANP)