Brocacef neemt apotheek Parnassia Groep over

Brocacef Ziekenhuisfarmacie (BZF) heeft per 1 februari apotheek Parnassia Groep overgenomen. De overname is goedgekeurd door de NZa.

Met deze overname valt de farmaceutische zorg voor patiënten van Parnassia Groep in de regio’s Rijnmond, Haaglanden en Noord-Holland voortaan onder Brocacef Ziekenhuisfarmacie. Doel van de samenwerking is het optimaliseren van veilige farmaceutische zorg voor patiënten. Dat kan onder andere door verhoging van de automatiseringsgraad. De samenwerking is een gevolg van een aanbestedingstraject voor de farmaceutische zorg dat Parnassia Groep in 2019 startte.

De apotheek van Parnassia Groep levert de farmaceutische zorg voor patiënten van de 160 locaties in de regio’s Rijnmond, Noord-Holland en Haaglanden. Er werken 31 medewerkers in de apotheek, zij gaan mee naar BZF. De apotheek gaat verder onder de naam Brocacef Ziekenhuisfarmacie Den Haag.

Hoog peil

Bas van der Hoorn, directeur Parnassia Groep: “We hebben er het volste vertrouwen in dat we de farmaceutische dienstverlening voor onze patiënten de komende jaren op een hoog peil kunnen houden. Het mooie van deze samenwerkingsvorm is dat wij nog vele jaren gebruik kunnen maken van alle kennis en ervaring van onze collega’s.”

Brocacef Groep is een groep ondernemingen op het gebied van de gezondheidszorg. Het bedrijf bedient apotheken, apotheekhoudende huisartsen, zieken-, verzorgings- en verpleeghuizen en farmaceutische producenten. Op de consumentenmarkt heeft Brocacef ongeveer 500 BENU-apotheken.