‘Bron van besmetting in clusters meestal niet achterhaald’

Het aantal lokale uitbraken van het coronavirus is gestegen naar 242. Vorige week waren het er 133 en de week daarvoor 96. Bij zo’n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht.

Van veel zogeheten besmettingsclusters (70 procent) hebben de GGD’en de bron nog niet achterhaald, meldt het RIVM. Dat komt doordat ze vertraging oplopen nu het aantal gevallen weer toeneemt, ondanks de uitbreiding van de capaciteit in de afgelopen maanden.

De kleinste groepsuitbraak bestaat uit drie mensen, maar er zit ook een groep van 37 patiënten tussen. In iets meer dan de helft van die brandhaarden zijn mensen thuis ziek geworden. “De meeste andere besmettingen zijn het gevolg van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding zoals horeca of sportclubs”, aldus het RIVM. (ANP)