Bruins onwel bij debat; mondkapjes in aantocht

Minister Bruins (Medische Zorg) is woensdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer over de corona-crisis onwel geworden. Hij ging onderuit, waarna het debat werd geschorst. Bruins kon nog wel zelf de zaal verlaten, maar op Twitter liet hij weten naar huis te zijn gegaan. Hij had last van “oververmoeidheid”.

Extra mondkapjes

Kort daarvoor zei Bruins dat er snel – wellicht al donderdag – 140.000 extra mondkapjes beschikbaar zijn voor de zorgsector. Op iets langere termijn komen er miljoenen mondkapjes. Nog tijdens het corona-debat stelde hij een vorderingsbesluit in om bedrijven te dwingen mondkapjes beschikbaar te stellen.

Misbruik

De miljoenen mondkapjes komen “een dezer dagen” beschikbaar, zei Bruins. Het ministerie van VWS werkt met man en macht om aan mondkapjes te komen. VWS heeft veel last van mensen en bedrijven die misbruik maken van de situatie. “Het is een gevecht”, aldus de minister: “Partijen proberen mondkapjes te stelen, ze vragen woekerprijzen, er is fraude en eigenaren van mondkapjes worden bedreigd.”

Beademingsapparaten

Daarnaast heeft Bruins 500 beademingsapparaten besteld, liet hij de Kamer weten. De mondkapjes zijn er voor alle zorgsectoren, waarbij de minister met name de jeugdzorg en ggz noemde.

In werking

Bruins kreeg veel kritiek van Kamerleden over zijn inerte optreden. Ter plekke moest hij de Kamer toezeggen het vorderingsbesluit meteen in werking te stellen – tot het debat wilde de minister slechts het vorderingsbesluit in werking laten treden als de mondkapjes te langzaam beschikbaar zouden komen. Hij ging uit van vrijwilligheid van de industrie.

Productie

Ook werd de minister verweten geen overzicht te hebben van het aanbod van de mondkapjes en de grootte van de voorraad. “We hebben de tijd niet!”, aldus Jesse Klaver van GroenLinks, die werd gesteund door de fracties van de SP en de PVV. Klaver: “Onder welke steen leeft deze minister? Ik wil weten wat er vanàvond gebeurt om de productie van mondkapjes op te voeren. Ik verwacht beter van deze minister – nog vanavond.” Een minuut later viel Bruins flauw.