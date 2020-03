Bruins versoepelt regels voor voormalig zorgpersoneel

Donderdag 12 maart jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat alle evenementen met meer dan 100 deelnemers in heel Nederland afgelast worden. Dit geldt in elk geval tot en met 6 april. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om deze reden zullen onze Skipr congressen in maart verplaatst worden naar een later moment dit jaar. Lees verder.