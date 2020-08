Brussel neemt optie op vaccin met Nederlands tintje

De Europese Commissie heeft afspraken gemaakt met de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson over de aanschaf van een vaccin als blijkt dat het veilig en effectief is tegen covid-19. Dat vaccin wordt ontwikkeld onder leiding van dochteronderneming Janssen Vaccines in Leiden.

Het beoogde contract biedt EU-lidstaten de mogelijkheid het vaccin te kopen en voorziet in eerste instantie in 200 miljoen doses, met een optie op nog eens 200 miljoen.

Twee weken geleden maakte de Europese Commissie al afspraken over een vaccin van de farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK). Daarbij gaat het om 300 miljoen doses. In beide gevallen geeft Brussel geen financiële details. Het dagelijks bestuur van de EU is nog in gesprek met andere vaccinfabrikanten.

“Het leven van onze burgers en onze economie hebben een veilig en effectief vaccin tegen het coronavirus nodig”, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “De commissie stelt alles in het werk om in nauwe samenwerking met de lidstaten en farmaceutische bedrijven actief hieraan bij te dragen.”

EU-landen kunnen het mogelijke vaccin niet alleen beschikbaar stellen aan hun eigen bevolking, maar ook doneren aan armere landen. (ANP)