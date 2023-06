Btw-plicht bij uitlenen personeel blijft bestaan

Foto: Gorodenkoff/stock.adobe.com

Dit laat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip weten in een Voortgangsbrief over de arbeidsmarkt. De mogelijkheden die de Europese btw-regelgeving biedt, zijn erg strikt en zijn al volledig benut. Of er een vrijstelling van toepassing is, hangt af van de individuele feiten en omstandigheden. Werkgevers die een gezamenlijk werkgeverschap willen beginnen, kunnen dit kenbaar maken bij de belastinginspecteur. De belastinginspecteur zal elk individueel geval beoordelen. Conny Helder, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, en Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, hebben de brief mede ondertekend.

Detachering

De btw-plicht is al tijden een doorn in het oog van zorgaanbieders die in regionaal verband personeel willen uitlenen. Ze worden juridisch gezien als uitzendbureau en vallen daarmee onder het btw-tarief van 21 procent. Minister Helder liet een jaar geleden tijdens een interview met Zorgvisie weten dat zij hierover in overleg zou treden met haar collega-minister Van Gennip. Nu blijkt dus dat aanpassing van algemene regelgeving niet in het verschiet ligt.

Vrijstelling

Toch wordt de soep niet altijd zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Als je er tenminste tijdig bij bent en vooraf alles goed regelt. Dat zegt btw-adviseur Geert Beuker van Beuker-btw-advies. “De hoofdregel is inderdaad dat het uitlenen van personeel geldt als detachering en niet als zorg. Daarmee valt het onder het btw-tarief van 21 procent. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om ongewenste btw-druk te voorkomen. In een beleidsbesluit over btw en detachering keurt de staatssecretaris onder voorwaarden goed dat bepaalde vormen van detachering toch buiten de btw-heffing blijven.”

