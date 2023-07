Buikwandcentrum Reinier de Graaf krijgt topklinische erkenning

Het Buikwandcentrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft een topklinische erkenning ontvangen van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Het ziekenhuis zet daar de bekende en veelbesproken Da Vinci-robot in.

De topklinische erkenning is voor de hoogwaardige zorg op het gebied van buikwandhernia’s, in het bijzonder de minimaal invasieve behandeling van littekenbreuken en parastomale hernia’s (littekenbreuk rond een stoma) die Reinier de Graaf biedt met behulp van de Da Vinci-robot. Dat gebeurt ongeveer zes keer per maand. Voor buikwandoperaties met deze operatierobot is het ziekenhuis bovendien het Nederlands trainingscentrum.

Minder complicaties

Met behulp van de Da Vinci kunnen wij de patiënt met zeer grote precisie opereren via kleine openingen in het lichaam”, aldus Bob Bloemendaal, chirurg in Reinier de Graaf. “Dit is niet alleen efficiënter, maar vermindert ook het risico op complicaties en pijn. Daarnaast is met name de opnameduur van de patiënt korter, omdat het trauma aan het lichaam kleiner is. Dat heeft vaak ook gunstige gevolgen voor de hersteltijd.”

De erkenning betekent dat de zorg in het Buikwandcentrum opgenomen wordt in het topklinisch zorgregister van de STZ.