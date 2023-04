‘Bureaucratie nekt dementiezorg’

Vier van de vijf zorgmedewerkers maken zich zorgen over de toekomst van dementiezorg. Nu al hebben zo’n 290.000 Nederlanders de diagnose dementie. Met de groei van het aantal ouderen neemt het aantal mensen met dementie naar verwachting ook toe tot ongeveer een half miljoen in 2040. De kosten voor deze zorg worden in 2040 op 15,6 miljard euro geraamd.

Mantelzorgers

“Deze ziekte raakt veel mensen heel heftig. Om de mensen die dementie krijgen, staan ook nog veel mantelzorgers heen”, zegt dementierapporteur Tamara van Ark. Alzheimer Nederland stelde haar aan om de zorg voor deze groep te verbeteren. “Er liggen genoeg plannen, maar hoe krijgen we die in de praktijk beter uitgevoerd?” (ANP)