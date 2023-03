Burgers hebben onverminderd groot vertrouwen in zorgprofessionals

Het publieke vertrouwen in de gezondheidszorg is groot. Burgers in Nederland hebben het meeste vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ van het Nivel.

Net als in eerdere jaren hebben burgers ook in 2022 veel vertrouwen in beroepsgroepen en instellingen in de zorg. Zo hebben ruim negen op de tien (92 procent) burgers (heel) veel vertrouwen in huisartsen. Voor specialisten en verpleegkundigen liggen deze percentages op respectievelijk 88 procent en 86 procent. Daarnaast heeft ruim driekwart (77 procent) van de burgers in 2022 (heel) veel vertrouwen in ziekenhuizen.

Vertrouwen in zorg

Het is van belang dat mensen vertrouwen hebben in zorginstellingen en zorgverleners, stelt Nivel. Gebrek aan vertrouwen kan er toe leiden dat patiënten minder snel de medische hulp zoeken die ze nodig hebben. Aan de hand van de Barometer Vertrouwen meet het Nivel daarom om het jaar het publiek vertrouwen in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Daarnaast kijkt het Nivel naar het vertrouwen in instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Consumentenpanel gezondheidszorg

De gegevens in de Barometer Vertrouwen zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel bestaat sinds 1992 en is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg in kaart te brengen, evenals de verwachtingen en ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit ongeveer 11.500 personen van 18 jaar en ouder.