Buurtzorg en VGZ sluiten opnieuw meerjarig contract

Het contract tussen Buurtzorg en VGZ zet in op initiatieven die slim omgaan met de beschikbare capaciteit van het zorgpersoneel en zorgpersoneel ontlasten. Vanuit een focus op preventie en zelfredzaamheid van de cliënt en het netwerk is de verwachting dat de inzet van professionele uren verder kan worden teruggebracht, laten de twee partijen weten.

Technologie

Een ander thema in het meerjarencontract is de inzet van technologie. Zo onderzoeken Buurtzorg en VGZ welke technologieën van meerwaarde zijn in de thuissituatie van cliënten en hoe technologie slim geïntegreerd kan worden in het primaire proces. Een voorbeeld hiervan is spraakgestuurd rapporteren. Wijkverpleegkundigen hoeven na hun werkdag geen schriftelijke rapportages te verwerken. In plaats daarvan kunnen ze hun rapportages thuis bij de cliënt via een mobile device inspreken in het zorgdossier. Dat moet de administratieve last verlagen.